Masters1000 Montecarlo 2021, Stefano Travaglia accede al tabellone principale! Battuto in tre set Majchrzak (Di domenica 11 aprile 2021) Sale a 7 il contingente italiano nel tabellone principale del Masters1000 di Montecarlo. Oltre a Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti (wild card) e Salvatore Caruso (proveniente dalle qualificazioni), ci sarà anche Stefano Travaglia. Il n.69 del ranking si è imposto con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 contro il polacco Kamil Majchrzak (n.118 ATP) nel turno decisivo delle qualificazioni sul "red carpet" del Principato. L'azzurro è stato abile a non a farsi condizionare dal secondo set poco brillante, per resettare e concludere la partita in maniera autorevole in 1 ora e 51 minuti. Nel primo set, dopo uno "scambio di cortesie" nel quarto e quinto gioco, Travaglia trova maggior stabilità al servizio e nella fase calda del parziale ...

