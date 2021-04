Maria Chiara Milano Vieusseux moglie Matteo Bassetti: chi è? (Di domenica 11 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Maria Chiara Milano Vieusseux è la moglie dell’infettivologo Matteo Bassetti. Ma scopriamo insieme cosa fa e chi è. Matteo Bassetti quest’oggi sarà ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Il Prof. Bassetti, Direttore della Clinica Malattie Infettive presso l’ospedale San Martino di Genova, quest’oggi sarà in collegamento con la signora della domenica, l’uomo Leggi su youmovies (Di domenica 11 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è ladell’infettivologo. Ma scopriamo insieme cosa fa e chi è.quest’oggi sarà ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Il Prof., Direttore della Clinica Malattie Infettive presso l’ospedale San Martino di Genova, quest’oggi sarà in collegamento con la signora della domenica, l’uomo

Advertising

GrainSand_Anja : RT @Stregalife1: #Poesiaperlasera #VentagliDiParole Appoggiandoti, fresca chiara rosa, contro il mio occhio chiuso, si direbbero mille palp… - serravalleweb1 : BERRA – DAL 1° APRILE 2021 CAMBIO DELLA GUARDIA NELLA PEDIATRIA PUBBLICA – LA DOTT.SSA MARIA CHIARA GARANI HA SOSTI… - _chiara_s__ : RT @vistanno: Enula ha esplicitamente detto di voler rimanere lì fino al giorno dopo è se lunedì vedo che Maria non l’ha fatta rimanere com… - Chiara_Cama : RT @Iperborea_: “Siete stati entrambi molto bravi, devo dirlo” Maria, non sono stati molto bravi, sono i PIÙ bravi #Amici20 - chiara_civale : RT @ilmondodellada3: *FOTO UFFICIALI* RAGAZZI HO TROVATO LE PROVE @RudyZerbi e Maria al “PERLA BLU” in quel famoso Capodanno di due anni… -