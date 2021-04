Inter, 11° squillo di fila: Cagliari battuto 1-0, scudetto vicino (Di domenica 11 aprile 2021) Al 'Meazza' vittoria di misura, ma gara comandata dai nerazzurri: Vicario para tutto, de Vrij centra una traversa, al 77' il gol partita di Darmian Conte a +11 sul Milan a otto giornate dalla fine: traguardo all'orizzonte Leggi su rainews (Di domenica 11 aprile 2021) Al 'Meazza' vittoria di misura, ma gara comandata dai nerazzurri: Vicario para tutto, de Vrij centra una traversa, al 77' il gol partita di Darmian Conte a +11 sul Milan a otto giornate dalla fine: traguardo all'orizzonte

Ultime Notizie dalla rete : Inter 11° L'Inter fa 11/11: nuovo record in Italia, superato il Milan. Il dato Commenta per primo Nuovo record per l'Inter di Antonio Conte: con la vittoria sul Cagliari, infatti, la squadra nerazzurra raggiunge 11 gare con soli successi in un girone di ritorno di Serie A, superando il record del Milan: 10 nel 1989/...

Tv: problemi di connettività Dazn per Inter - Cagliari, proteste "Dazn ha rilevato che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter - Cagliari da App", ha sottolineato una nota ufficiale della tv streaming. "Tutto il team DAZN sta ...

