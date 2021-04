Elisa piange zia Dani e zio Franco morti per Covid: “Mi avete messa voi su un palco” (Di domenica 11 aprile 2021) Lutto per Elisa, che con un post su Instagram piange la perdita di due persone della famiglia, zia Dani e zia Franco, scomparsi a causa del Covid. Elisa ricorda gli zii su Instagram Nel lungo ricordo, l’artista ricorda come i due parenti siano stati per lei motivo di ispirazione dal punto di vista artistico: “Mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni. È stata una fortuna immensa poter essere lì con voi mentre costruivate i vostri spettacoli e assorbire quell’energia creativa e quel senso di potere e di magia che emanavate. È lì che ho iniziato a decidere che avrei deciso, che avrei ascoltato quello che avevo dentro”. “Con voi ho iniziato a decidere che avrei deciso” Elisa racconta i due zii come ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 aprile 2021) Lutto per, che con un post su Instagramla perdita di due persone della famiglia, ziae zia, scomparsi a causa delricorda gli zii su Instagram Nel lungo ricordo, l’artista ricorda come i due parenti siano stati per lei motivo di ispirazione dal punto di vista artistico: “Misu unche non avevo ancora quattro anni. È stata una fortuna immensa poter essere lì con voi mentre costruivate i vostri spettacoli e assorbire quell’energia creativa e quel senso di potere e di magia che emanavate. È lì che ho iniziato a decidere che avrei deciso, che avrei ascoltato quello che avevo dentro”. “Con voi ho iniziato a decidere che avrei deciso”racconta i due zii come ...

