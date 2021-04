Salerno | gli ambulanti protestano ed espongono la merce

(Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Continua la protesta organizzata dall’ANVA Confesercenti Regionale Campania, AssoCampania e SIVA Aicast, di occupazione degli stalli da parte degli operatori mercatali. In questo sabato molti hanno esposto lain uno con il cartello di divieto di vendita. Il coordinatore regionale dell’Anva Confesercenti, Aniello Ciro Pietrofesa, dichiara: “Tutto si è svolto nella legalità, nel rispetto delle norme e nell’ambito delle autorizzazioni concesse dalla Questura. In questo modo gli operatori hanno dimostrato, ancora una volta, quanto sarebbe sicuro – dal punto di vista del contagio – la vendita ai nostri banchi laddove, ricordiamo, vigono il distanziamento e le regole anti-covid. D’altra parte gli studi epidemiologici confermano quanto in luoghi aperti la trasmissione del virus sia enormemente ridotta. Cosa che, ...

