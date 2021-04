Le farmacie sempre più un piccolo presidio sanitario per i cittadini: servizio analisi prima istanza (Di sabato 10 aprile 2021) Le farmacia sempre più un piccolo presidio sanitario per i cittadini dov’è possibile effettuare anche le analisi di prima istanza e tamponi. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 10 aprile 2021) Le farmaciapiù unper idov’è possibile effettuare anche ledie tamponi. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

UNABUONANNATA : Le farmacie per vaccinare vogliono una ambulanza davanti e fare il corso di 30 ore obbligatorio a tutti . Sempre più veloci - flinxkk8 : RT @laura_ceruti: Una volta stavo per soffocare dopo aver assunto un Vivin C, ho scoperto di essere allergica all'aspirina, un sacco di gen… - SandroBonomi2 : RT @laura_ceruti: Una volta stavo per soffocare dopo aver assunto un Vivin C, ho scoperto di essere allergica all'aspirina, un sacco di gen… - laura_ceruti : Una volta stavo per soffocare dopo aver assunto un Vivin C, ho scoperto di essere allergica all'aspirina, un sacco… - francescocipe : RT @mauro_marenco: Maschere facciali usa e getta contengono sostanze tossiche simili all'amianto che distruggono i polmoni. Sempre più espe… -