Drammatico aumento dei decessi tra gli anziani dall'inizio delle "vaccinazioni Covid-19" (Di domenica 11 aprile 2021) Il 26 dicembre 2020, la prima anziana in Germania, la residente di 101 anni Edith Kwoizalla, è stata vaccinata contro il coronavirus. Una speciale valutazione dei dati RKI dà un immagine terrificante: dall'inizio delle "vaccinazioni Corona", il numero di decessi tra gli anziani è aumentato vertiginosamente. Viviamo in un'epoca in cui le decisioni dovrebbero essere scientificamente fondate e in cui ogni persona in Germania ha più conoscenze che mai. Anche i dati sulla "Pandemia" vengono raccolti e valutati in tutto il mondo. In Germania, l'autorità federale responsabile e il primo punto di contatto per i dati di qualsiasi tipo relativi alla pandemia è l'Istituto Robert Koch. Solo una piccolissima selezione dei dati raccolti è facilmente visibile e accessibile a tutti nella dashboard ...

