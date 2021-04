Centri commerciali aperti o chiusi nel weekend? Orari e regole in zona arancione e rossa ad Aprile 2021 (Di sabato 10 aprile 2021) L’Italia dalla prossima settimana sarà perlopiù in zona arancione, con poche Regioni in fascia rossa. A dimostrazione che, forse, le misure stringenti stanno funzionando e con la speranza che il virus freni la sua corsa. Ma cosa cambia per i Centri commerciali? Possono aprire nel weekend? In zona arancione tutti i negozi sono aperti e quindi lo shopping è consentito, ma i Centri commerciali sono chiusi nel weekend per evitare assembramenti e situazioni rischiose: aprono solo i fiorai, i tabacchini e gli alimentari. In fascia rossa, invece, le Regioni/Province Autonome sono in una sorta di lockdown: tutte le attività, se non quelle essenziali, sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 aprile 2021) L’Italia dalla prossima settimana sarà perlopiù in, con poche Regioni in fascia. A dimostrazione che, forse, le misure stringenti stanno funzionando e con la speranza che il virus freni la sua corsa. Ma cosa cambia per i? Possono aprire nel? Intutti i negozi sonoe quindi lo shopping è consentito, ma isononelper evitare assembramenti e situazioni rischiose: aprono solo i fiorai, i tabacchini e gli alimentari. In fascia, invece, le Regioni/Province Autonome sono in una sorta di lockdown: tutte le attività, se non quelle essenziali, sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Centri commerciali La Calabria da lunedì in 'Zona Arancione' con... negli ultimi 5 giorni (quasi) 2mila contagi e 40 morti (Sic!) Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, ...

Zone rosse in Toscana, mappa: quali sono i comuni rossi e fino a quando ... lavoro, salute), molti negozi non possono stare aperti , chiusi i parrucchieri e i centri estetici, come anche le attività che all'interno dei centri commerciali non vendono beni di prima necessità. ...

