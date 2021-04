Usa, Biden ammette: “La violenza armata è un’epidemia in questo Paese. E un imbarazzo internazionale” (Di venerdì 9 aprile 2021) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha riaffermato la necessità di vietare la vendita di armi d’assalto e di caricatori con grande capacità ai privati cittadini. “Dovremmo anche vietare le armi d’assalto”, chiarisce Biden sul prato della Casa Bianca durante una conferenza stampa indetta proprio per presentare una serie di misure contro quella che ha definito “l’epidemia” di violenza armata che gli Stati Uniti stanno vivendo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha riaffermato la necessità di vietare la vendita di armi d’assalto e di caricatori con grande capacità ai privati cittadini. “Dovremmo anche vietare le armi d’assalto”, chiariscesul prato della Casa Bianca durante una conferenza stampa indetta proprio per presentare una serie di misure contro quella che ha definito “l’epidemia” diche gli Stati Uniti stanno vivendo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

