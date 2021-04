Meteo weekend, le previsioni di sabato 10 e domenica 11 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) Ci attende un fine settimana caratterizzato dal maltempo. Le piogge interesseranno prevalentemente il Centro-Nord, con le prime avvisaglie già nella mattinata di sabato. Pochi i cambiamenti al Meridione dove continuerà a splendere il sole, in un contesto asciutto e miteLe previsioni di sabato 10 aprile Le prime regioni ad essere coinvolte dal maltempo saranno quelle nord occidentali: Piemonte, Liguria e poi subito Toscana con piogge che si faranno sempre più diffuse. Tornerà inoltre a cadere la neve sulle Alpi, anche copiosa a partire dai 1200-1400 metri di quota. Attenzione alla serata di sabato quando Liguria, il basso Piemonte e l’alta Toscana saranno presi di mira da forti piogge, temporali e locali nubifragi. Nel frattempo la perturbazione raggiungerà anche il Lazio, le Marche e l’Umbria. Sul ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 9 aprile 2021) Ci attende un fine settimana caratterizzato dal maltempo. Le piogge interesseranno prevalentemente il Centro-Nord, con le prime avvisaglie già nella mattinata di. Pochi i cambiamenti al Meridione dove continuerà a splendere il sole, in un contesto asciutto e miteLedi10Le prime regioni ad essere coinvolte dal maltempo saranno quelle nord occidentali: Piemonte, Liguria e poi subito Toscana con piogge che si faranno sempre più diffuse. Tornerà inoltre a cadere la neve sulle Alpi, anche copiosa a partire dai 1200-1400 metri di quota. Attenzione alla serata diquando Liguria, il basso Piemonte e l’alta Toscana saranno presi di mira da forti piogge, temporali e locali nubifragi. Nel frattempo la perturbazione raggiungerà anche il Lazio, le Marche e l’Umbria. Sul ...

