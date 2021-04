Menarini: al via le Pills of Art Junior, le video pillole di arte per ragazzi (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – “Chi sono i personaggi della Primavera e perché ballano in un frutteto e non in una sala da ballo?” E ancora. “Perché la Medusa è raffigurata su uno scudo?” Sono solo alcune delle domande dei giovanissimi protagonisti delle Pills of Art Junior, online sul canale YouTube Menarini Group in italiano e in inglese, per conoscere e far conoscere ai loro coetanei alcuni capolavori senza tempo. I brevi video descrivono curiosità, dettagli ancora da svelare e aneddoti sulle opere d’arte più celebri, principalmente del Rinascimento italiano. E lo fanno grazie alle domande di giovanissimi e alle risposte semplici e dirette di (quasi) altrettanto giovani esperti del mondo dell’arte. La Medusa di Caravaggio, la Primavera del Botticelli e la Madonna della seggiola di Raffaello sono le ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – “Chi sono i personaggi della Primavera e perché ballano in un frutteto e non in una sala da ballo?” E ancora. “Perché la Medusa è raffigurata su uno scudo?” Sono solo alcune delle domande dei giovanissimi protagonisti delleof Art, online sul canale YouTubeGroup in italiano e in inglese, per conoscere e far conoscere ai loro coetanei alcuni capolavori senza tempo. I brevidescrivono curiosità, dettagli ancora da svelare e aneddoti sulle opere d’più celebri, principalmente del Rinascimento italiano. E lo fanno grazie alle domande di giovanissimi e alle risposte semplici e dirette di (quasi) altrettanto giovani esperti del mondo dell’. La Medusa di Caravaggio, la Primavera del Botticelli e la Madonna della seggiola di Raffaello sono le ...

