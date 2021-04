Lino Banfi si è vaccinato contro il Coronavirus: l’appello ai “raghezzi” (Di venerdì 9 aprile 2021) Qualche giorno fa l’attore Lino Banfi si è vaccinato a Roma con l’antidoto Moderna: con lui la moglie Lucia Zagaria Anche Lino Banfi si è vaccinato contro il Covid-19: l’attore pugliese, 85 anni, noto al grande pubblico per avere interpretato l’iconico Nonno Libero nella fiction Rai “Un Medico in Famiglia”, qualche giorno fa si è recato in un hub vaccinale di Roma insieme alla moglie Lucia Zagaria. “Io ho fatto il vaccino Moderna, ma se mi avessero detto di fare AstraZeneca, lo avrei fatto tranquillamente”, ha asserito Banfi raggiunto dall’AdnKronos; poi si è rivolto ai suoi numerosissimi estimatori, giovani e meno giovani, ribadendo – anche con una buona dose dell’ironia che gli è congeniale – di aderire massicciamente alla campagna vaccinale: ... Leggi su zon (Di venerdì 9 aprile 2021) Qualche giorno fa l’attoresi èa Roma con l’antidoto Moderna: con lui la moglie Lucia Zagaria Anchesi èil Covid-19: l’attore pugliese, 85 anni, noto al grande pubblico per avere interpretato l’iconico Nonno Libero nella fiction Rai “Un Medico in Famiglia”, qualche giorno fa si è recato in un hub vaccinale di Roma insieme alla moglie Lucia Zagaria. “Io ho fatto il vaccino Moderna, ma se mi avessero detto di fare AstraZeneca, lo avrei fatto tranquillamente”, ha asseritoraggiunto dall’AdnKronos; poi si è rivolto ai suoi numerosissimi estimatori, giovani e meno giovani, ribadendo – anche con una buona dose dell’ironia che gli è congeniale – di aderire massicciamente alla campagna vaccinale: ...

