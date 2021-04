La Cina glissa sui prestiti muscolari Al G20 niente trasparenza

Leggi su formiche

(Di venerdì 9 aprile 2021) Nebbia e anche fitta., o nessuno, almeno per il momento riuscirà a penetrare la cortina di fumo intorno aicinesi, concessi dalle grandi banche pubbliche controllate da Pechino ai governi della Terra. Finanziamenti la cui natura è stata raccontata nel dettaglio da Formiche.net. Finanziamenti opachi, fatti di scatole sempre più piccole, una specie di matrioska del credito, in cui i debitore è nei fatti da solo dinnanzi al creditore, legato da un vincolo di segretezza e da clausole molto simili a una morsa pronta a stringersi, come nel caso di incidente diplomatico con l’ex Celeste Impero. E nemmeno la riunione del G20 finanziario, appena concluso, sembra essere riuscito, almeno in parte, a scardinare il meccanismo. Un meccanismo che hanno sperimentato sulla propria pelle numerosi Paesi Africani inseriti nello scacchiere della Via della ...