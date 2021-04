Jurassic Park, parla il socio di Elon Musk: "Abbiamo la tecnologia per costruirne un vero"" (Di venerdì 9 aprile 2021) Il co-fondatore della società Neuralink di Elon Musk ha dichiarato in un tweet di possedere la capacità tecnologica di creare un vero Jurassic Park. Il socio di Elon Musk nella compagnia Neuralink, Max Hodak, ha dichiarato di possedere la tecnologia necessaria a creare un vero Jurassic Park. La fantasia di Steven Spielberg potrebbe, dunque, realizzarsi grazie alla potenza economica di Musk e socio, almeno sulla carta. "Se lo volessimo, potremmo probabilmente costruire Jurassic Park. Non sarebbero dinosauri geneticamente autentici, ma forse 15 anni di allevamento + ingegneria per ottenere nuove specie super esotiche" ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 aprile 2021) Il co-fondatore della società Neuralink diha dichiarato in un tweet di possedere la capacità tecnologica di creare un. Ildinella compagnia Neuralink, Max Hodak, ha dichiarato di possedere lanecessaria a creare un. La fantasia di Steven Spielberg potrebbe, dunque, realizzarsi grazie alla potenza economica di, almeno sulla carta. "Se lo volessimo, potremmo probabilmente costruire. Non sarebbero dinosauri geneticamente autentici, ma forse 15 anni di allevamento + ingegneria per ottenere nuove specie super esotiche" ...

Advertising

Inter : ? | 5 COSE CHE (FORSE) NON SAI DI RANOCCHIA ???? Libro e film preferiti: l’Alchimista di Paulo Coelho e Jurassic Par… - BombaceRiccardo : RT @sunset_swerve_: Me lo ricordavo diverso Jurassic Park #lolchirideèfuori #lolchiridefuori - namthirteenst4r : RT @sunset_swerve_: Me lo ricordavo diverso Jurassic Park #lolchirideèfuori #lolchiridefuori - bsdoskun : RT @sunset_swerve_: Me lo ricordavo diverso Jurassic Park #lolchirideèfuori #lolchiridefuori - sheowns_myheart : RT @sunset_swerve_: Me lo ricordavo diverso Jurassic Park #lolchirideèfuori #lolchiridefuori -