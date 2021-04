Figliuolo tra due fuochi. Travaglio: sembra il col. Buttiglione. Murgia: lo Stato non si affidi ai militari (Di venerdì 9 aprile 2021) Il generale Figliuolo cerca di dare una mano al suo Paese ma questo non piace a tutti. In particolare alla sinistra antimilitarista che ha la sua portavoce in Michela Murgia e poi in quell’area supponente e nostalgica dei disastri di Conte di cui è portabandiera Marco Travaglio. Il fondo di Travaglio contro il generale Figliuolo Quest’ultimo sul Fatto si incarica ancora una volta di ridicolizzare il generale Figliuolo dandogli del “cabarettista”. Scrive Travaglio: “Diversamente da Michela Murgia, che ne è spaventata, devo confessare che a me il Comm. Str. Gen. C. Arm. F. P. Figliuolo non fa paura: fa ridere. Più che un generale golpista, mi ricorda un generico cabarettista. Lo so che non c’è niente da ridere, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 aprile 2021) Il generalecerca di dare una mano al suo Paese ma questo non piace a tutti. In particolare alla sinistra antista che ha la sua portavoce in Michelae poi in quell’area supponente e nostalgica dei disastri di Conte di cui è portabandiera Marco. Il fondo dicontro il generaleQuest’ultimo sul Fatto si incarica ancora una volta di ridicolizzare il generaledandogli del “cabarettista”. Scrive: “Diversamente da Michela, che ne è spaventata, devo confessare che a me il Comm. Str. Gen. C. Arm. F. P.non fa paura: fa ridere. Più che un generale golpista, mi ricorda un generico cabarettista. Lo so che non c’è niente da ridere, ...

