Delmastro Fdi a iNews24 | “I veri untori sono al governo È una maggioranza boldrinizzata”

(Di venerdì 9 aprile 2021) L’onorevole Meloni ha dichiarato che sarebbe pronta a riaprire gran parte delle attività già da domani e che ristoranti e palestre nonvettori di contagio. “Questa in realtà è una posizione che Fratelli d’Italia porta avanti da parecchio tempo. È da oltre un anno ormai che stiamo vivendo una fase emergenziale perenne e tutto L'articolo proviene da Inews.it.

... personaggi vicini al Commissario Arcuri facevano affari milionari', scrive il parlamentare dia corredo della sua richiesta'. "Il contratto folle per cui deve scusarsi"., le carte del ...'Nell'era dei 'migliori' triplicano gli sbarchi '. Andrea, deputato di Fratelli d'Italia , commenta così . Leggi anche > 'Ad oggi sono sbarcati ...di sbarcare' - spiega il deputato di- '...Intervista esclusiva per iNews24 al deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, su chiusure, Copasir e Turchia.Perché Roberto Fico , presidente della Camera, non tira fuori la proposta di inchiesta parlamentare sui guai combinati dall’ex ...