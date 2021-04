De Luca: “Su Astrazeneca comunicazione idiota e demenziale” (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Consueta diretta streaming del venerdì pomeriggio per il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. In apertura De Luca si sofferma sulla questione dell’edilizia ospedaliera in Regione. “Stiamo lavorando a costruire la migliore rete ospedaliera d’Italia. Un investimento di circa1 miliardo e 300 milioni di euro per costruire nuovi ospedali. Sessa Aurunca, Ruggi d’Aragona, Castellammare, Pozzuoli, Nola, Solofra, sono solo alcuni degli ospedali che verranno realizzati nei prossimi anni”. “La realizzazione di nuovi ospedali – spiega De Luca – insieme alla battaglia su un’equa ripartizione dei fondi europei sono l’asse portante del nostro lavoro. Ieri in videoconferenza abbiamo parlato con Draghi proprio di questi temi. Noi, come Campania, presenteremo decine di progetti esecutivi su tutto il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Consueta diretta streaming del venerdì pomeriggio per il Presidente della Regione Campania Vincenzo De. In apertura Desi sofferma sulla questione dell’edilizia ospedaliera in Regione. “Stiamo lavorando a costruire la migliore rete ospedaliera d’Italia. Un investimento di circa1 miliardo e 300 milioni di euro per costruire nuovi ospedali. Sessa Aurunca, Ruggi d’Aragona, Castellammare, Pozzuoli, Nola, Solofra, sono solo alcuni degli ospedali che verranno realizzati nei prossimi anni”. “La realizzazione di nuovi ospedali – spiega De– insieme alla battaglia su un’equa ripartizione dei fondi europei sono l’asse portante del nostro lavoro. Ieri in videoconferenza abbiamo parlato con Draghi proprio di questi temi. Noi, come Campania, presenteremo decine di progetti esecutivi su tutto il ...

