Coronavirus in Campania, i dati dell'8 aprile: 2.225 nuovi positivi e 1.967 guariti (Di venerdì 9 aprile 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 8 aprile dell'unità di Crisi regionale riporta 2.225 positivi su 21.149 tamponi effettuati. Sono 2.225 – di cui 1.462 asintomatici – i nuovi casi di Coronavirus in Campania, dove sono stati effettuati 21.149 tamponi molecolari e 4.772 antigenici. 31 le vittime, con il totale che sale a 5.734.

