Avvistata una pantera, anzi no: lo strano caso del comune di Circello (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE' una pantera, anzi no. Fobia, soggezione ed ecco che per un quarto d'ora la comunità di Circello ha pensato di aver 'adottato' l'ormai famigerata ed imprendibile pantera che ormai ha attraversato gran parte dei comuni della provincia sannita e l'immaginario social di tutti i beneventani. La pagina facebook del comune dell'Alto Sannio ha prima annunciato l'avvistamento del felino, poi dopo accurate analisi ha smentito il precedente comunicato. Nemmeno il tempo di chiudere per bene le porte di casa che l'allarme è rientrato. In attesa del prossimo avvistamento. PRIMO AVVISO: Avviso alla cittadinanza Questa mattina abbiamo ricevuto delle segnalazioni riguardo l'avvistamento di un grosso animale nel nostro territorio, sembrerebbe trattarsi di una ...

