Ultime Notizie Roma del 08-04-2021 ore 17 | 10

(Di giovedì 8 aprile 2021)dailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrara emergenza covid in apertura il Presidente del Consiglio Mario Draghi annuncia una conferenza stampa oggi alle 18 intanto la circolare sulle raccomandazioni per il vaccino astrazeneca conferma che ha provato dai 18 anni di età sulla base della tua evidenze tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico A fronte dell’ elevata mortalità da covid le fasce di età più avanzate si legge è raccomandato l’uso preferenziale nelle persone sopra i 60 anni che ho già ricevuto una prima dose può completare il ciclo con il medesimo vaccino Eh ma non l’ha sconsigliato per genere o fasce di età lasciando la decisione gli Stati dell’Unione Europea il ministro del turismo che era sulle riaperture e dice dopo le proteste di ieri ci sono attività che si possono ...

Advertising

fanpage : Prevista conferenza stampa di Mario Draghi alle 18 - ladyonorato : La lega tuona su zona rossa a Palermo: 'E' la goccia che farà traboccare il vaso' | BlogSicilia - Ultime notizie da… - Agenzia_Ansa : La Regione più avanti nell’indice regionale dei vaccini elaborato da YouTrend è il Veneto, segue il Lazio. Ultime… - fisco24_info : Coronavirus, ultime notizie: report Gimbe, “contagio rallenta ma crolla numero tamponi”: Cartabellotta: continua la… - tempostretto : Un nuovo articolo: (In catene privandosi del cibo il titolare del pub più affollato di Scilla - VIDEO) è stato pubb… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Corriere della Sera

E' recordo di da per l' Per la prima volta dall'inizio della pandemia di il gigante asiatico in 24 ore ha superato i 125.000 casi accertati. Lo fa sapere il Times of India che riporta i dati del ...Il vaccino solleva in grossi dubbi fra gli esperti: l'Istituto nazionale per il controllo dei farmaci (Sukl) ha reso noto di aver analizzato i lotti del russo arrivati nel Paese e riscontrato che non ...Matteo Salvini incontra Mario Draghi per stabilire una linea comune sulle possibili riaperture delle attività chiuse a causa della pandemia. "Riaprire dalla seconda metà di aprile per me non è un ...(Adnkronos) - Fu quindi firmato il protocollo di restituzione del Narodni Dom, l'edificio che ospitava le associazioni culturali slovene distrutto dalla violenza nazionalista dello squadrismo fascista ...