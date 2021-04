Tg Politico Parlamentare, edizione dell’8 aprile 2021 (Di giovedì 8 aprile 2021) Non ci può essere una zona rossa a vita, dice Matteo Salvini al termine dell’incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. “Se i dati ci dicono che in una zona si può riaprire, allora si riapra, già dalla seconda metà di aprile, dalla prossima settimana”, aggiunge il leader leghista. Per Salvini se questo venerdì e il prossimo i dati saranno in miglioramento si deve approvare un decreto per tornare alla normalità. “Su questo – dice- Draghi è d’accordo, condivide il percorso di riapertura. Già oggi, con le vecchie regole, sarebbero sei le regioni in zona gialla, dove poter riaprire bar e ristoranti, dove tornare al lavoro”. LIMITI AD ASTRAZENECA, COME CAMBIA LA CAMPAGNA VACCINALE Leggi su dire (Di giovedì 8 aprile 2021) Non ci può essere una zona rossa a vita, dice Matteo Salvini al termine dell’incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. “Se i dati ci dicono che in una zona si può riaprire, allora si riapra, già dalla seconda metà di aprile, dalla prossima settimana”, aggiunge il leader leghista. Per Salvini se questo venerdì e il prossimo i dati saranno in miglioramento si deve approvare un decreto per tornare alla normalità. “Su questo – dice- Draghi è d’accordo, condivide il percorso di riapertura. Già oggi, con le vecchie regole, sarebbero sei le regioni in zona gialla, dove poter riaprire bar e ristoranti, dove tornare al lavoro”. LIMITI AD ASTRAZENECA, COME CAMBIA LA CAMPAGNA VACCINALE

Advertising

quintaema : o parlamentare. Entrambi hanno in comune una cosa: scopano più di noi. I primi, con le pie donne pentite, affascina… - tohr___ : @Fabiusfax @MattSDPell @borghi_claudio @DavideCrusader @fdragoni L'asimmetria è nelle leve. Noi abbiamo una rappres… - Salvo48798269 : @spighissimo Lo zingaro parlamentare, nuova figura del politico itinerante, si offre a metà prezzo per commissioni… - patriziadegioia : RT @mariamacina: da Il Dubbio Quello del politico è un mestiere e come tutti i mestieri deve essere adeguatamente retribuito.E bisogna tro… - Notiziedi_it : Tg Politico Parlamentare, edizione del 2 aprile 2021 -