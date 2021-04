Impresa Roma: da 0-1 a 2-1 in casa Ajax. Decidono Pellegrini e Ibanez (Di giovedì 8 aprile 2021) Stasera ad Amsterdam è tempo di quarti di finale di Europa League: si sfidano Ajax e Roma per la gara d’andata del doppio confronto.Subito una tegola per Fonseca che perde Spinazzola al 29?, problemi di natura muscolare per l’esterno giallorosso, tra i più pericolosi in avvio: al suo posto il giovane talento Calafiori. Gli olandesi la sbloccano al 40?, clamoroso errore difensivo di Diawara che sbaglia il retropassaggio per Mancini. Il centrale non riesce a contenere Klaassen, il numero 6 scambia con Tadic, che gli restituisce un pallone facile facile da infilare nel sacco da due passi. Si va al riposo sull’1-0 per la squadra di Ten Hag. Nella ripresa le emozioni si susseguono, al 52? Ibanez stende Tadic e per il direttore di gara non ci sono dubbi: calcio di rigore. Pau Lopez salva i suoi con un ottimo intervento sullo stesso Tadic, ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 aprile 2021) Stasera ad Amsterdam è tempo di quarti di finale di Europa League: si sfidanoper la gara d’andata del doppio confronto.Subito una tegola per Fonseca che perde Spinazzola al 29?, problemi di natura muscolare per l’esterno giallorosso, tra i più pericolosi in avvio: al suo posto il giovane talento Calafiori. Gli olandesi la sbloccano al 40?, clamoroso errore difensivo di Diawara che sbaglia il retropassaggio per Mancini. Il centrale non riesce a contenere Klaassen, il numero 6 scambia con Tadic, che gli restituisce un pallone facile facile da infilare nel sacco da due passi. Si va al riposo sull’1-0 per la squadra di Ten Hag. Nella ripresa le emozioni si susseguono, al 52?stende Tadic e per il direttore di gara non ci sono dubbi: calcio di rigore. Pau Lopez salva i suoi con un ottimo intervento sullo stesso Tadic, ...

