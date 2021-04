Draghi: «Vaccini prima a tutti gli anziani, con che coscienza la gente salta le file? Sì alle riaperture, ma non ho una data» (Di venerdì 9 aprile 2021) Il presidente del Consiglio: «Quanto più Vacciniamo, tanto più possiamo pensare alle riaperture. A partire dalle scuole» «Abbiamo dosi per mettere in sicurezza tutti gli over 75 entro aprile» «Il ministro Speranza? L’ho scelto io e ha la mia fiducia» Leggi su corriere (Di venerdì 9 aprile 2021) Il presidente del Consiglio: «Quanto piùamo, tanto più possiamo pensare. A partire dscuole» «Abbiamo dosi per mettere in sicurezzagli over 75 entro aprile» «Il ministro Speranza? L’ho scelto io e ha la mia fiducia»

