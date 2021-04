Detto Fatto, Bianca Guaccero fuori di sè “Tutta la famiglia di Detto fatto ….” (Di giovedì 8 aprile 2021) Continua il successo di Bianca Guaccero con il programma Detto fatto, che va in onda tutti i giorni sui canali Rai. Ad ogni modo nel corso dell’ultima puntata del programma, che piace tanto ai telespettatori, la conduttrice pare abbia fatto un appello. A chi? Ai suoi telespettatori appunto, nella speranza di poter risolvere prima possibile a questa grave situazione in cui ci troviamo da oltre un anno, dettata dalla pandemia da covid. Ma qual è stato il messaggio della Guaccero? Detto fatto, si parla ancora di Covid-19 Ebbene, nonostante ci troviamo in questa situazione davvero drammatica da oltre un anno e nonostante siano già partite da parecchi mesi le ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 8 aprile 2021) Continua il successo dicon il programma, che va in onda tutti i giorni sui canali Rai. Ad ogni modo nel corso dell’ultima puntata del programma, che piace tanto ai telespettatori, la conduttrice pare abbiaun appello. A chi? Ai suoi telespettatori appunto, nella speranza di poter risolvere prima possibile a questa grave situazione in cui ci troviamo da oltre un anno, dettata dalla pandemia da covid. Ma qual è stato il messaggio della, si parla ancora di Covid-19 Ebbene, nonostante ci troviamo in questa situazione davvero drammatica da oltre un anno e nonostante siano già partite da parecchi mesi le ...

Advertising

ClaMarchisio8 : Di questa partita si è detto tanto, troppo. In maniera del tutto folle è diventata poi un fatto politico e cultural… - ShooterHatesYou : Cosa avrebbe detto Erdogan? Niente. Si sarebbe sentito in imbarazzo. E Michel si sarebbe sentito bene per aver fa… - CarloCalenda : Questa è la situazione dello Stadio Flaminio e del Palazzetto dello sport. In nessuna capitale europea verrebbero l… - PierGiuli2 : Non mi è piaciuta già il fatto di pensare che potrebbe risentire Elisabetta quando ha detto che per rispetto a Giul… - jiglead : @theRealElectraa e infatti di certo non ho detto che non devi farle, ho solo fatto un’osservazione. fino a prova co… -