Covid, i Musei Vaticani riaprono le porte dal 3 maggio con regole «molto stringenti» – Il video (Di giovedì 8 aprile 2021) Mascherine ben indossate, prenotazioni obbligatorie, rispetto del distanziamento e dell'orario di accesso scaglionato. Sono alcune delle regole stringenti previste per la riapertura dei Musei Vaticani e dei Giardini, nella Città del Vaticano. Nonostante i Musei italiani continuino a essere chiusi, dal prossimo 3 maggio uno dei più importanti poli culturali al mondo riapre al pubblico, chiarendo però l'obbligo di osservare tutte le disposizioni anti-Covid per poter gioire in sicurezza delle opere d'arte custodite nel museo. «Potrà essere disposto l'allontanamento di coloro che non seguiranno le disposizioni», ha già avvertito la direzione. Per accedere ai Musei Vaticani sarà necessario prenotare la propria visita mediante il portale ...

