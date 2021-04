Bresaola della Valtellina | la pandemia fa calare la produzione del 9% nel 2020

(Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Nellacomplessiva diIGP, riferita alle 16 aziende certificate che la producono, si è attestata a 12.607 tonnellate, in calo dell’8,78% sul 2019. In totale, sono state avviate alladiIGP poco più di 35mila tonnellate di materia prima (per il 90% di taglio punta d’anca), di selezionata provenienza europea e mondiale. Sul fronte consumi, il comparto ha segnato un valore di 454 milioni di euro (-7,59% sul 2019). Sono i numeri diffusi dal Consorzio di Tutelaa un anno dall’inizio, che fotografano l’impatto ...

In un anno difficile, il Consorzio ha comunque raggiunto alcuni dei suoi obiettivi: rispetto al 2019 c'è stato un incremento del 17% della bresaola fatta partire da carne italiana. "Il 2020 non è stato un anno facile per il settore", ha commentato il Presidente del Consorzio di tutela Bresaola della Valtellina, Franco Moro.