“Olesya Rostova non è Denise Pipitone”: la conferma dell’avvocato di Piera Maggio a Fanpage (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Olesya Rostova non è Denise Pipitone“. Questa è la conferma ufficiale che l’avvocato di Piera Maggio, madre della bimba scomparsa a Mazzara del Vallo nel 2004, ha dato a Fanpage, ufficializzando, di fatto, i tanti dubbi emersi nelle ultime ore, soprattutto dopo la messa in onda dell’ultima puntata della trasmissione russa Lasciali Parlare che si occupa della vicenda. Tuttavia, qualche ora prima, l’avvocato Giacomo Frazzitta aveva detto all’Ansa di non voler anticipare nulla circa gli esiti degli esami fatti sul gruppo sanguigno della ragazza russa. “Ho depositato un’ora fa alla Procura di Marsala la documentazione su Olesya, che mi è stata inviata ieri prima del collegamento con il primo canale della Tv russa – ha detto il legale -. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) “non è“. Questa è laufficiale che l’avvocato di, madre della bimba scomparsa a Mazzara del Vallo nel 2004, ha dato a, ufficializzando, di fatto, i tanti dubbi emersi nelle ultime ore, soprattutto dopo la messa in onda dell’ultima puntata della trasmissione russa Lasciali Parlare che si occupa della vicenda. Tuttavia, qualche ora prima, l’avvocato Giacomo Frazzitta aveva detto all’Ansa di non voler anticipare nulla circa gli esiti degli esami fatti sul gruppo sanguigno della ragazza russa. “Ho depositato un’ora fa alla Procura di Marsala la documentazione su, che mi è stata inviata ieri prima del collegamento con il primo canale della Tv russa – ha detto il legale -. ...

Advertising

rtl1025 : ?? #Olesya Rostova non è #DenisePipitone. Lo conferma a Fanpage Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la madr… - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - rtl1025 : ?? ?? Verrà svelato il giorno di #Pasquetta in diretta televisiva sul primo canale russo, il gruppo sanguigno di… - carpi_ale : RT @tvblogit: ??L'avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, a Fanpage conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. Alle 18:45 italia… - carpi_ale : RT @rtl1025: ?? #Olesya Rostova non è #DenisePipitone. Lo conferma a Fanpage Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la madre della bam… -