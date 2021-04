Inter | Conte | “Su Lukaku molti storcevano il naso Di Eriksen penso…”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L'allenatore dell'Antoniovenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Sassuolo. Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale dei nerazzurri:"C'era da compiere uno step per fare una stagione da protagonisti, protagonisti nel vero senso della parola, diventando una pretendente credibile nella corsa allo scudetto. Dovevamo alzare la soglia di attenzione, di cattiveria agonistica e determinazione, in ogni situazione. Ci sono delle partite come quella di oggi in cui affronti squadre con la testa sgombra, che vengono qui per fare bella figura contro la prima della classe. Oggi avremmo potuto fare 5-6 gol e dovevamo essere più cinici, invece l'abbiamo tenuta aperta fino alla fine. Complimenti al Sassuolo, ma questo risultato dimostra che la squadra sta crescendo. Con questo tipo di mentalità forse ...