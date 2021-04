Follia a Forum, giudice scioccato dalle urla: il video diventa virale (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Tutto bene a Forum”: così commenta la pagina Instagram Trash Italiano dopo aver pubblicato uno dei video più assurdi del programma. Nonostante siano passati 33 anni dalla prima puntata, Forum continua a mantenere l’interesse del pubblico (con un buon 22% di share). Nel programma vengono istituiti veri e propri processi giudiziari, e nonostante l’avviso che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Tutto bene a”: così commenta la pagina Instagram Trash Italiano dopo aver pubblicato uno deipiù assurdi del programma. Nonostante siano passati 33 anni dalla prima puntata,continua a mantenere l’interesse del pubblico (con un buon 22% di share). Nel programma vengono istituiti veri e propri processi giudiziari, e nonostante l’avviso che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Danila_France : Per me questo ragazzo non è uno scemo e nella sua follia non ha tutti i torti #Forum - AdrianaArchadri : @pizzasta @EZanchini @antoniomisiani @bragachiara @filleacgil @INGENIOnews @edilportale @ancenazionale… -

Ultime Notizie dalla rete : Follia Forum Nel mirino di Enrico Letta ora c'è il gruppo misto ...gruppo misto è finito nel mirino del nuovo segretario del PD che ha definito il gruppo una follia. "... ha detto l'ex Presidente del Consiglio nel suo intervento al forum Ambrosetti.

Recensione Xiaomi Redmi Note 9 Pro: ancora un best buy? Una soluzione in perfetto Sony old style che personalmente adoro alla follia. Da un lato è vero che ... Girando tra vari forum internazionali è stato evidenziato un deterioramento dei sensori ...

Follia a Forum, giudice scioccato dalle urla: il video diventa virale ViaggiNews.com FUBO?? O FUNKO... LA FOLLIA DEGLI NFT... Poco da aggiungere, come dicevo a Gan, uno può provare, anche se, pur essendo arrivata su una zona supportiva, ci è arrivata con troppa forza e velocità...con un - 15%, chiusura vicina ai minimi e vol ...

Governo: Letta, 'democrazia è malata, il gruppo Misto è folle' Roma, 27 mar (Adnkronos) – Per l'Italia del futuro "c'è il tema istituzioni, la nostra democrazia è malata. In 10 anni abbiamo avuto sette governi con maggioranze diverse. Come può un Paese essere gov ...

...gruppo misto è finito nel mirino del nuovo segretario del PD che ha definito il gruppo una. "... ha detto l'ex Presidente del Consiglio nel suo intervento alAmbrosetti.Una soluzione in perfetto Sony old style che personalmente adoro alla. Da un lato è vero che ... Girando tra variinternazionali è stato evidenziato un deterioramento dei sensori ...Poco da aggiungere, come dicevo a Gan, uno può provare, anche se, pur essendo arrivata su una zona supportiva, ci è arrivata con troppa forza e velocità...con un - 15%, chiusura vicina ai minimi e vol ...Roma, 27 mar (Adnkronos) – Per l'Italia del futuro "c'è il tema istituzioni, la nostra democrazia è malata. In 10 anni abbiamo avuto sette governi con maggioranze diverse. Come può un Paese essere gov ...