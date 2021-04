Calcio: Fonseca, 'contro l'Ajax servirà la gara perfetta, possiamo farcela' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Amsterdam, 7 apr. -(Adnkronos) - "servirà una partita perfetta, l'Ajax è una squadra con grandissimi giocatori, vogliamo fare una grande gara. possiamo farcela". Così Paulo Fonseca, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del match d'andata dei quarti di finale di Europa League ad Amsterdam contro l'Ajax. "Sono molto pericolosi in avanti, hanno forti individualità e un gioco collettivo importante. I ragazzi sono fiduciosi, per noi è una gara importante. Ci siamo allenati bene e li ho visti motivati". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Amsterdam, 7 apr. -(Adnkronos) - "una partita, l'è una squadra con grandissimi giocatori, vogliamo fare una grande". Così Paulo, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del match d'andata dei quarti di finale di Europa League ad Amsterdaml'. "Sono molto pericolosi in avanti, hanno forti individualità e un gioco collettivo importante. I ragazzi sono fiduciosi, per noi è unaimportante. Ci siamo allenati bene e li ho visti motivati".

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Fonseca, 'contro l'Ajax servirà la gara perfetta, possiamo farcela'... - infoitsport : Ajax-Roma, Ten Hag: “Abbiamo fiducia, mi piace come Fonseca vede calcio” - MarekNapoli : RT @napolimagazine: TMW - Palmeri: 'Se dovesse andare in Champions, il Napoli pensa a Fonseca o Simone Inzaghi' - Gazzetta_it : #Roma, ancora problemi per Fonseca: con l'#Ajax senza #Smalling e #Mkhitaryan - sportli26181512 : Roma, ancora problemi per Fonseca: con l'Ajax senza Smalling e Mkhitaryan: Roma, ancora problemi per Fonseca: con l… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Fonseca Europa League: Roma alla prova Ajax, caccia alla semifinale Unica italiana rimasta nelle competizioni internazionali, la Roma sfida l'Ajax andando a caccia del sogno di Europa Leagu. La squadra di Fonseca domani alla Johan Crujff Arena di Amsterdam è chiamata subito all'impresa per poter sperare di passare il turno: ma almeno per gli esperti di Snai l'approdo alla semifinale è alla portata dei ...

Europa League, calendario e orari delle partite dei quarti Serata dell'8 aprile dedicata ai quarti di finale di Europa League , in programma le gare d'andata. Un'italiana ancora in gioco: è la Roma di Fonseca, che farà visita all' Ajax alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Sono due, invece, le inglese presenti ancora in tabellone. Il Manchester United , dopo aver eliminato il Milan, affronterà il ...

Calcio: Fonseca, 'contro l'Ajax servirà la gara perfetta, possiamo farcela' Metro Calcio: Fonseca, 'contro l'Ajax servirà la gara perfetta, possiamo farcela' Possiamo farcela". Così Paulo Fonseca, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del match d'andata dei quarti di finale di Europa League ad Amsterdam contro l'Ajax. "Sono molto pericolosi in avanti, ...

Calcio in tv: Ajax- Roma e le altre sfide di Europa League L'8 aprile 2021 si giocano le gare di andata dei quarti di finale dell'Europa League: in campo anche Roma, impegnata sul campo dell'Ajax ...

Unica italiana rimasta nelle competizioni internazionali, la Roma sfida l'Ajax andando a caccia del sogno di Europa Leagu. La squadra didomani alla Johan Crujff Arena di Amsterdam è chiamata subito all'impresa per poter sperare di passare il turno: ma almeno per gli esperti di Snai l'approdo alla semifinale è alla portata dei ...Serata dell'8 aprile dedicata ai quarti di finale di Europa League , in programma le gare d'andata. Un'italiana ancora in gioco: è la Roma di, che farà visita all' Ajax alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Sono due, invece, le inglese presenti ancora in tabellone. Il Manchester United , dopo aver eliminato il Milan, affronterà il ...Possiamo farcela". Così Paulo Fonseca, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del match d'andata dei quarti di finale di Europa League ad Amsterdam contro l'Ajax. "Sono molto pericolosi in avanti, ...L'8 aprile 2021 si giocano le gare di andata dei quarti di finale dell'Europa League: in campo anche Roma, impegnata sul campo dell'Ajax ...