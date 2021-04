“Ancora non ci riesco”. Pierpaolo Pretelli, è così da quando è uscito dal GF Vip. Neppure Giulia riesce ad aiutarlo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono la coppia più discussa del momento. La seconda uscita dall’edizione numero 5 del GF Vip dopo quella formata da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Giulia ha da poco lanciato la sua prima linea di beachwear e presto condurrà sulla piattaforma Mediaset Play ‘Salotto Salemi’; Pierpaolo invece ha svelato di essere pronto per un nuovo successo musicale. “Si tratta di un brano che uscirà nei prossimi mesi. Ho preso lezioni di canto”, ha spiegato l’ex Velino di Striscia la notizia in diretta con Francesco Fredella su Radio RTL 102.5 in un’intervista che è arrivata prima in tendenza e c’è rimasta per ore. In attesa dei prossimi impegni Pierpaolo si gode l’amore della sua Giulia, a cui nel giorno di Pasqua ha anche presentato il figlio Leo, avuto dalla ex Ariadna Romero. “Voglio dare una notizia all’esercito Prelemi, o ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono la coppia più discussa del momento. La seconda uscita dall’edizione numero 5 del GF Vip dopo quella formata da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò.ha da poco lanciato la sua prima linea di beachwear e presto condurrà sulla piattaforma Mediaset Play ‘Salotto Salemi’;invece ha svelato di essere pronto per un nuovo successo musicale. “Si tratta di un brano che uscirà nei prossimi mesi. Ho preso lezioni di canto”, ha spiegato l’ex Velino di Striscia la notizia in diretta con Francesco Fredella su Radio RTL 102.5 in un’intervista che è arrivata prima in tendenza e c’è rimasta per ore. In attesa dei prossimi impegnisi gode l’amore della sua, a cui nel giorno di Pasqua ha anche presentato il figlio Leo, avuto dalla ex Ariadna Romero. “Voglio dare una notizia all’esercito Prelemi, o ...

Advertising

NaliOfficial : ?? E ogni tanto fa male Ma non mi interessa Sono fuori di testa Non mi devi salvare Ma quale principessa Sono fuori… - fattoquotidiano : ENRICO 'IL TIEPIDO' NON RIESCE ANCORA A DERENZIZZARE IL PD Come si sta comportando Enrico Letta da segretario del P… - fattoquotidiano : L’Unione europea ha bloccato l’invio di 3,1 milioni di dosi del vaccino Astrazeneca destinate all’Australia. La not… - matzam98 : @EsercitoCrucian 14 mesi e ancora non ha capito che la mascherina sotto al mento è utile come la forchetta per il b… - alerex28 : RT @_giuls17_: I vote #AdoreYou of @Harry_Styles as #BestLyrics at #iHeartAwards Tutti d'accordo che adore you meritava di vincere ai gramm… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora non Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 aprile: 13.708 nuovi casi e 627 morti "Il calo dei ricoveri non si vede e questo ci preoccupa. Credo che in aprile dovremo stare ancora in trincea", dice Luca Zaia, governatore del Veneto, commentando i dati della sua regione. Aumentano ...

Salvate il soldato Ryan stasera in tv: il senso della guerra secondo Steven Spielberg O perché erano camei o perché l'attore non era ancora una star. Ecco chi si può riconoscere nel film di Steven Spielberg. I volti pià noti sono sicuramente quelli di Edward Burns (Soldato scelto ...

Si chiama Niclosamide il farmaco nato in Friuli Venezia Giulia che blocca i danni da Covid-19 ai polmoni La ricerca, pubblicata su Nature, è stata condotta sull’asse Trieste-Londra nei laboratori del King’s College London e dell’International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (Icgeb) in Ar ...

Il ristorante non lavora ma lui paga gli stipendi Grosseto, la cameriera: «Così mi consente di mangiare e pagare l’affitto. Il mio titolare mi garantisce la dignità, sostituisce lo Stato» ...

"Il calo dei ricoverisi vede e questo ci preoccupa. Credo che in aprile dovremo starein trincea", dice Luca Zaia, governatore del Veneto, commentando i dati della sua regione. Aumentano ...O perché erano camei o perché l'attoreerauna star. Ecco chi si può riconoscere nel film di Steven Spielberg. I volti pià noti sono sicuramente quelli di Edward Burns (Soldato scelto ...La ricerca, pubblicata su Nature, è stata condotta sull’asse Trieste-Londra nei laboratori del King’s College London e dell’International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (Icgeb) in Ar ...Grosseto, la cameriera: «Così mi consente di mangiare e pagare l’affitto. Il mio titolare mi garantisce la dignità, sostituisce lo Stato» ...