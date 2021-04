Trovato il virus sui mezzi pubblici: ecco a cosa dovete fare attenzione (Di martedì 6 aprile 2021) Mariangela Garofano Una campagna di ispezione dei Nas, volta a controllare la sicurezza anti Covid sui mezzi pubblici, ha evidenziato irregolarità e la presenza di tracce di materiale genetico riconducibile al virus su diversi mezzi ispezionati Negli ultimi giorni i Nas hanno effettuato verifiche sui mezzi di trasporto, nell’ambito dei controlli anti Covid. Come riportato dall'agenzia Agi, sono stati eseguiti 756 tamponi di superficie su mezzi di trasporto e stazioni, in collaborazione con l’Asl, le Agenzie di protezione ambientale e gli enti universitari. I carabinieri hanno controllato obliteratrici, maniglie e barre di sostegno per i passeggeri, pulsanti di richiesta di fermata e sedute. Dai tamponi effettuati sono emersi 32 casi di positività per la presenza di ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 aprile 2021) Mariangela Garofano Una campagna di ispezione dei Nas, volta a controllare la sicurezza anti Covid sui, ha evidenziato irregolarità e la presenza di tracce di materiale genetico riconducibile alsu diversiispezionati Negli ultimi giorni i Nas hanno effettuato verifiche suidi trasporto, nell’ambito dei controlli anti Covid. Come riportato dall'agenzia Agi, sono stati eseguiti 756 tamponi di superficie sudi trasporto e stazioni, in collaborazione con l’Asl, le Agenzie di protezione ambientale e gli enti universitari. I carabinieri hanno controllato obliteratrici, maniglie e barre di sostegno per i passeggeri, pulsanti di richiesta di fermata e sedute. Dai tamponi effettuati sono emersi 32 casi di positività per la presenza di ...

Advertising

Agenzia_Italia : Il virus trovato dai Nas su bus e treni - lillydessi : Il virus trovato dai Nas su bus e treni - AGI - Agenzia Italia - soteros1 : RT @Agenzia_Italia: Il virus trovato dai Nas su bus e treni - gigi695 : Il virus trovato dai Nas su bus e treni - Domenic87229892 : @Palazzo_Chigi Mario, per il virus hanno trovato il vaccino, ma per far smuovere la giustizia, ancora stanno rinvia… -