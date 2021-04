Rialzo controllato per le Borse europee

(Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. La prima seduta dopo lo stop di Pasqua è spinta anche dalla chiusura record di Wall Street di ieri. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,181. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,24%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,13%. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +97 punti base, con un lievedi 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,67%. Tra gli indici di Eurolandia si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,93%, denaro su Londra, che registra undell’1,13%, e piccoli passi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rialzo controllato

ilmessaggero.it

Tra gli indici di Eurolandia si muove in territorio positivo Francoforte , mostrando un incremento dello 0,93%, denaro su Londra , che registra undell'1,13%, e piccoli passi in avanti per ...Indi quasi un punto percentuale Eni, forte Leonardo che sale dell'1,9%, con Recordati che ...autostradali statunitensi per un prezzo di 375 milioni di dollari a un consorzioe ...Piazza Affari scommette su un rialzo dell'Opa di Credit Agricole (della controllata italiana) su Creval ad almeno 12 euro rispetto ai 10,5 euro finora messi sul piatto. Lo scrivono gli analisti e lo d ...ha chiuso in rialzo dell'1% Autogrill, che ha guardato soprattutto alla comunicazione della cessione delle attività autostradali statunitensi per un prezzo di 375 milioni di dollari a un consorzio ...