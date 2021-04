Migranti | Trano Ac | ' Draghi visiti campi prigionia invece di ringraziare Libia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "è arrivato ai libici per i salvataggi in mare, quando inchieste internazionali continuano a mostrare i pesanti coinvolgimenti della marina militare del Paese nel traffico di esseri umani, senza considerare le pagine opache scritte sulla pelle dei nostri pescatori siciliani”. Lo dichiara Raffaele, deputato della componente parlamentare l'Alternativa C'è. “Il premier- aggiunge- aveva una grande occasione e l'ha persa. A differenza dei suoi predecessori, anziché limitarsi ad appoggiare anche lui gli accordi voluti dall'allora ministro dell'interno dem Marco Minniti per frenare le partenze dei, utili solo a lavarsi la coscienza davanti a un esercito di disperati abbandonati alle peggiori torture in Africa, avrebbe potuto chiedere di visitare uno dei ...