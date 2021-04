La rosa del Real Madrid è povera di spagnoli

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 6 aprile 2021) Ladel, èdi. Proprio così. All’interno dell’undici madrileno ci sono otto giocatori iberici. Durante la partita contro la Georgia valevole per le qualificazioni in Qatar 2022, la Spagna di Luis Enrique non ha visto in campo nessun giocatore del. Era cinque anni e mezzo che non capitava. Casemiro: “Illotterà per entrambi i titoli” Ladela corto di? Sembra proprio di sì. Anzi, è un dato di fatto. All’interno delladelci sono solo otto giocatori: Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Isco e Mariano. Questi quattro ...