Guns N’ Roses tornano in Italia, ecco la data del concerto (Di martedì 6 aprile 2021) I Guns N’ Roses torneranno in Italia per un nuovo attesissimo concerto, il 10 luglio 2022 allo Stadio San Siro di Milano. L’unica data in programma per il concerto milanese segue l’ultima apparizione al Firenze Rocks nell’estate del 2018, dove i Guns N’ Roses si esibirono nella seconda giornata del festival e comparirono a sorpresa durante il concerto dei Foo Fighters, regalando un’inedita performance sulle note di It’s so easy, divenuta immediatamente virale sul web in tutto il mondo. Nel 2016 i Guns N’ Roses sono ritornati sulla scena live internazionale con il loro Not in This Lifetime Tour, prodotto da Live Nation, che ha venduto oltre 5 milioni e mezzo di biglietti, divenendo il terzo tour con il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) IN’torneranno inper un nuovo attesissimo, il 10 luglio 2022 allo Stadio San Siro di Milano. L’unicain programma per ilmilanese segue l’ultima apparizione al Firenze Rocks nell’estate del 2018, dove iN’si esibirono nella seconda giornata del festival e comparirono a sorpresa durante ildei Foo Fighters, regalando un’inedita performance sulle note di It’s so easy, divenuta immediatamente virale sul web in tutto il mondo. Nel 2016 iN’sono ritornati sulla scena live internazionale con il loro Not in This Lifetime Tour, prodotto da Live Nation, che ha venduto oltre 5 milioni e mezzo di biglietti, divenendo il terzo tour con il ...

