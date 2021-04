Domanda ATA terza fascia: qualifica regionale di estetista è titolo di accesso per collaboratore scolastico? (Di martedì 6 aprile 2021) La Domanda per nuovo inserimento o aggiornamento dei profili ATA può essere inviata tramite Istanze online dal sito del Ministero entro il 22 aprile 2021. Alcuni chiarimenti sui titoli di accesso, in particolare per il profilo di collaboratore scolastico, una figura per la quale nel corrente anno scolastico sono stati stipulati, oltre alle consuete supplenze al 31 agosto e 30 giugno, anche 50.000 supplenze "Covid". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 aprile 2021) Laper nuovo inserimento o aggiornamento dei profili ATA può essere inviata tramite Istanze online dal sito del Ministero entro il 22 aprile 2021. Alcuni chiarimenti sui titoli di, in particolare per il profilo di, una figura per la quale nel corrente annosono stati stipulati, oltre alle consuete supplenze al 31 agosto e 30 giugno, anche 50.000 supplenze "Covid". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Domanda ATA terza fascia: qualifica regionale di estetista è titolo di accesso per collaboratore scolastico? - 24live_it : Devi compilare la domanda per le graduatorie Ata? Rivolgiti allo sportello di Barcellona di Asset Scuola - - SiciliaReporter : Concorso ATA terza fascia 2021, come fare domanda e requisiti - salvatoreiak74 : Domanda ATA terza fascia, chi presenta conferma o aggiornamento deve inserire di nuovo alcune Preferenze: dai figli… - zazoomblog : Domanda ATA terza fascia chi presenta conferma o aggiornamento deve inserire di nuovo alcune Preferenze: dai figli… -