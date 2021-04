Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 7 aprile 2021: Nihat finisce in ospedale (Di martedì 6 aprile 2021) Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 7 aprile 2021 con una nuova puntata su Canale 5 alle 16:40 ma le anticipazioni riportano notizie allarmanti sulla salute di Nihat. Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 7 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano. Le anticipazioni però sono cariche di preoccupazione per le condizioni di salute di Nihat. Mevkibe va a Mugla per assistere il padre che si è rotto una gamba. Nihat, rimasto a casa da solo, comincia a deprimersi. A dargli preoccupazione c'è anche la notizia delle doppie dimissioni di Leyla ed Emre. Le due cose avranno un effetto esplosivo sulla sua salute: senza il controllo della moglie, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 aprile 2021)- Le ali deltorna mercoledì 7con una nuova puntata su Canale 5 alle 16:40 ma leriportano notizie allarmanti sulla salute di- Le ali deltorna mercoledì 7su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano. Leperò sono cariche di preoccupazione per le condizioni di salute di. Mevkibe va a Mugla per assistere il padre che si è rotto una gamba., rimasto a casa da solo, comincia a deprimersi. A dargli preoccupazione c'è anche la notizia delle doppie dimissioni di Leyla ed Emre. Le due cose avranno un effetto esplosivo sulla sua salute: senza il controllo della moglie, ...

