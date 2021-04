Covid, proteste per chiedere le riaperture in tutta Italia: scontri con la polizia. FOTO (Di martedì 6 aprile 2021) A Roma un poliziotto sarebbe rimasto ferito negli scontri, a Milano una delegazione degli ambulanti è arrivata davanti alla procura. L'A1 Roma-Napoli nei pressi dello svincolo Caserta Sud è stata bloccata da centinaia di operatori di fiere e mercati. Nel capoluogo partenopeo manifestazione simbolica con numerosi negozi che hanno aperto esponendo slip in vetrina Leggi su tg24.sky (Di martedì 6 aprile 2021) A Roma un poliziotto sarebbe rimasto ferito negli, a Milano una delegazione degli ambulanti è arrivata davanti alla procura. L'A1 Roma-Napoli nei pressi dello svincolo Caserta Sud è stata bloccata da centinaia di operatori di fiere e mercati. Nel capoluogo partenopeo manifestazione simbolica con numerosi negozi che hanno aperto esponendo slip in vetrina

Advertising

SkyTG24 : Covid, proteste per chiedere le riaperture in tutta Italia: scontri con la polizia. FOTO - Affaritaliani : Covid, proteste da Roma a Napoli: assalto dei ristoratori a - ElyCoss : RT @sostengo5: Proteste in tutta Italia contro il ' governo dei migliori.' #IoStoCoi40 - vittoriodiri : RT @sostengo5: Proteste in tutta Italia contro il ' governo dei migliori.' #IoStoCoi40 - anto_galli4 : RT @FabrizioDalCol: Commercianti: rivolte in tutta Italia. Assalto alla Camera, agente ferito -

Ultime Notizie dalla rete : Covid proteste Proteste a Roma oggi, Sgarbi: "Non ho visto violenza" I ristoratori e altri esercenti davanti a Montecitorio per il sit - in contro le chiusure Covid. Il parlamentare e critico d'arte all'Adnkronos: "Io l'unico politico invitato, proteste ancora moderate" ''Sono stato l'unico politico invitato" alle proteste dei ristoratori e di altre ...

Covid, proteste per chiedere le riaperture in tutta Italia: scontri con la polizia. A Roma un poliziotto sarebbe rimasto ferito negli scontri, a Milano una delegazione degli ambulanti è arrivata davanti alla procura. L'A1 Roma - Napoli nei pressi dello svincolo Caserta Sud è stata ...

Covid, la protesta dei ristoratori davanti a Montecitorio - Italia Agenzia ANSA Ambulanti in piazza, alta tensione a Roma ROMA: Domani la protesta è in programma a Pistoia e a Firenze. Le richieste: riapertura dei mercati, stop alla tassa sul suolo pubblico, anno bianco fiscale ...

Covid: ambulanti in corteo a Milano arrivati dalla Prefettura (ANSA) – MILANO, 06 APR – Si sono mossi in corteo gli ambulanti che hanno organizzato questa mattina una protesta in piazza Duca d’Aosta a Milano per chiedere di tornare a lavorare. Dopo essere ...

I ristoratori e altri esercenti davanti a Montecitorio per il sit - in contro le chiusure. Il parlamentare e critico d'arte all'Adnkronos: "Io l'unico politico invitato,ancora moderate" ''Sono stato l'unico politico invitato" alledei ristoratori e di altre ...A Roma un poliziotto sarebbe rimasto ferito negli scontri, a Milano una delegazione degli ambulanti è arrivata davanti alla procura. L'A1 Roma - Napoli nei pressi dello svincolo Caserta Sud è stata ...ROMA: Domani la protesta è in programma a Pistoia e a Firenze. Le richieste: riapertura dei mercati, stop alla tassa sul suolo pubblico, anno bianco fiscale ...(ANSA) – MILANO, 06 APR – Si sono mossi in corteo gli ambulanti che hanno organizzato questa mattina una protesta in piazza Duca d’Aosta a Milano per chiedere di tornare a lavorare. Dopo essere ...