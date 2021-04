Champions League | Real Madrid-Liverpool | un Vinicius Junior devastante ipoteca la semifinale per i Blancos

(Di martedì 6 aprile 2021) Tre a uno, è questo il risultato finale del primo quarto di finale di, quote e probabili formazioni:e PSG a caccia di riscatto controe Bayern MonacoAll'Estadio Alfredo Di Stefano diè andato di scena il big match trae Reds. Ad aprire le marcature al ventisettesimo minuto di gioco è stato, letale a sfruttare un assist con il contagiri di Tony Kross. La franchigia madrilena di Zinédine Zidane non è abituata a chiudersi in difesa e, pertanto, ha continuato ad attaccare trovando anche il raddoppio grazie alla freddezza di Marco Asensio, magistrale a superare Alisson con un tocco sotto e a sparare in rete. La prima ...

Pavard, difensore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match dicontro il ...... Benzema e compagni giocano in casa allo stadio Alfredo Di Stefano Guardando le partite digiocate in casa dal Real Madrid , qualche telespettatore che magari non è solito guardare ...Il Manchester City torna in vantaggio contro il Borussia Dortmund nel finale del match di andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. Lo fa sull’asse de Bruyne-Gundogan-Foden.IL TABELLINO REAL MADRID-LIVERPOOL 3-1 Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Militao, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio (25' st Valverde), Benzema, Vinicius ( ...