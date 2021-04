Battiston: «Possiamo arrivare al 50% di copertura vaccinale in due mesi. E cominciare a riaprire, come in Israele» (Di martedì 6 aprile 2021) Il professore è uno dei maggiori esperti italiani per la curva dei contagi: «Solo al 75% di copertura l'epidemia si spegnerà da sola, credo in autunno. Ma la vita quasi normale può tornare prima» Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 6 aprile 2021) Il professore è uno dei maggiori esperti italiani per la curva dei contagi: «Solo al 75% dil'epidemia si spegnerà da sola, credo in autunno. Ma la vita quasi normale può tornare prima»

