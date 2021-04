Vela | Bertelli | “Luna Rossa sarà alla prossima American’s Cup”

(Di lunedì 5 aprile 2021) “Abbiamo avuto un pizzico di sfortuna nella finale contro New Zeland, ma questo è lo sport. Purtroppo l’esperienza l’abbiamo vissuta da lontano, non essendoci stata la possibilità di andare lì. E’ stata un’avventura appassionante e intensa, che ha attirato l’attenzione di tutti gli sportivi. Guardiamo al passato pensando al futuro. Stiamo già lavorando per essereAmerica’s Cup, stiamo facendo i programmi di lavoro e definito gli aspetti contrattuali. E’ tutto confermato e di buon auspicio. Bisogna lavorare con continuità: la forza di New Zeland è proprio questa”. Lo ha dichiarato Patrizio, patron die amministratore delegato di Prada, intervenuto a “La Politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. SportFace.

Sportface.it

...italiani più vincenti nella storia del Sacro Graal della. Un percorso iniziato proprio con Luna Rossa , poi proseguito con Oracle e con Team New Zealand , per poi tornare al team diin ...Luna Rossa Prada Pirelli, come ha confermato Max Sirena a Fare, è di fatto già ripartita. La ...rientrando in Italia e tra la fine di aprile e inizio maggio tutti gli uomini di Patrizio...Lorenzo Bertelli, ormai da anni unico pilota italiano ... Sei appassionato anche tu di vela o preferisci le 4 ruote? "La vela è una cosa che ho nel cuore, anche se non ti offre quella sensazione ...In un’intervista esclusiva per FormulaPassion.it, il veterano della Coppa America, membro cardine del team Prada, spiega dettagli tecnici, processi decisionali e aspetti psicologici della finale e del ...