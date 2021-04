Pattinaggio artistico, tutto pronto per i Campionati Italiani Junior 2021. Il programma completo (Di lunedì 5 aprile 2021) Torneranno in pista questo fine settimana i giovanissimi del Pattinaggio artistico, pronti a disputare finalmente i Campionati Italiani Junior, evento che andrà in scena al PalaGhiaccio di Trento dal 9 all’11 aprile dopo essere stato inizialmente pianificato per il mese di marzo. Per l’occasione saranno della partita anche i pattinatori della disciplina del Sincronizzato, anche loro pesantemente penalizzati da un calendario internazionale pressoché inesistente, ricco esclusivamente di cancellazioni dettate dell’emergenza sanitaria. Le talentuose leve affronteranno la loro terza gara stagionale dopo l’antipasto del Gran Premio Italia Junior, competizione in due tappe (Trento e Aosta) organizzata dalla FISG sulla scia del successo riscosso da quello Senior per ovviare alle difficoltà di ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Torneranno in pista questo fine settimana i giovanissimi del, pronti a disputare finalmente i, evento che andrà in scena al PalaGhiaccio di Trento dal 9 all’11 aprile dopo essere stato inizialmente pianificato per il mese di marzo. Per l’occasione saranno della partita anche i pattinatori della disciplina del Sincronizzato, anche loro pesantemente penalizzati da un calendario internazionale pressoché inesistente, ricco esclusivamente di cancellazioni dettate dell’emergenza sanitaria. Le talentuose leve affronteranno la loro terza gara stagionale dopo l’antipasto del Gran Premio Italia, competizione in due tappe (Trento e Aosta) organizzata dalla FISG sulla scia del successo riscosso da quello Senior per ovviare alle difficoltà di ...

Advertising

OneD__princess : Con tutto il rispetto per la pole dance (che ho anche provato!) ma se mi mettete sto sport alle olimpiadi e non il… - kawaiistardvst : se avessi i soldi necessari mi spaccherei tra corsi di canto e pattinaggio artistico ?? sono due cose che ho sempre… - LexCastello : @cherrymiints @profceIentano Con Amici e per quanto Tommaso sia stato bravissimo nel farlo, io non ho veramente cap… - LexCastello : @cherrymiints @profceIentano Premessa: Tommaso era il mio ballerino preferito e nel 99% dei casi sono d’accordo co… - UnAliceDueAlici : Passerei intere giornate a guardare le gare di pattinaggio artistico sul ghiaccio, adoro infinitamente -