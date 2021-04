L' allerta arriva dal Giappone | nuova variante riduce efficacia vaccini

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 5 aprile 2021) Unamutazione del coronavirus inè stata segnalata in un ospedale a Tokyo, capace di ridurre l’dei. Lo ha anticipato il canale pubblico Nkh, segnalando come la, denominata E484K, sia stata rilevata in 10 dei 14 pazienti esaminati in un ospedale della capitale nel mese di marzo. Per circa due mesi fino al mese scorso, riferiscono le fonti, 12 pazienti Covid su 36, sarebbero stati infettati pur non avendo mai viaggiato e frequentato altre persone poi risultate positive all’agente patogeno. La notizianel corso di una seconda impennata di infezioni che ha investito in particolar modo la città di Osaka e altre due prefetture dell’arcipelago, Hyogo e Miyagi, dove da oggi sono entrate in vigore restrizioni simili a quelle revocate due ...