"Dear John", stasera in Tv il dramma sentimentale con Amanda Seyfried (Di lunedì 5 aprile 2021) L'amore vero supera le distanze e il tempo. E quello tra John Tyree e Savannah Lynn Curtis non potrebbe essere altrimenti. Protagonisti del dramma sentimentale "Dear John", i due ragazzi si innamorano perdutamente fin dal primo istante in cui si vedono per poi condurre un rapporto epistolare che renderà il loro sentimento eterno. Il film del 2010 diretto da Lasse Hallström è l'alternativa romantica del lunedì sera di pasquetta. La pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo "Ricordati di guardare la luna" di Nicholas Sparks. Una storia struggente che parla dei problemi scaturiti da una relazione a distanza e dalle difficoltà che i protagonisti devono superare per poter andare avanti nella loro vita, seppur lontani dalla persona desiderata.

