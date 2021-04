“Aprite subito o sarà boom di fallimenti e abusivi”

(Di lunedì 5 aprile 2021) Parrucchieri ed estetiste sul baratro. L’imprenditrice parrucchiera Diana Romano di Italexit lancia l’allarme: “di! Bisogna sollecitare la riapertura il prima possibile, garantendo il rispetto delle regole. Nell’ultimo anno sono state segnalate numerose denunce per i cosiddetti LAVORATORI A DOMICILIO, la presenza di acconciatoriche in questo periodo operano illegalmente a domicilio non rispettando le normative in vigore fa preoccupare i titolari dei saloni”. “Mentre noi regolari negozianti rimaniamo chiusi e senza veri e adeguati aiuti economici, questi parrucchieri – dice Romano Diana – mettono a rischio la salute delle persone”. Inoltre, aggiunge: “Noi, per rispettare le regole e servire i clienti in ...

Advertising

Natalia62151318 : RT @trinacria_10: Aprite tutte le scuole subito! - RobMacCready : RT @trinacria_10: Aprite tutte le scuole subito! - Claudoc3 : RT @trinacria_10: Aprite tutte le scuole subito! - SorryNs : RT @trinacria_10: Aprite tutte le scuole subito! - Salvato00506710 : RT @trinacria_10: Aprite tutte le scuole subito! -

Ultime Notizie dalla rete : Aprite subito

provitaefamiglia.it

... o non avete mai sentito parlare di Tuck and Patti , prima andate a confessarvi e poiGoogle ... la grafica del lyric video) di The Melting Of The Sun per capiredove siamo finiti. Ci ......possiamo comprare gli NFT? Come creare un wallet su MetaMask per acquistare NFT Passiamoal ... installate prima Google Chrome sul vostro PC se non lo avete come browser;Chrome e accedete ...