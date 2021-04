Solita Juve, senza idee e imbottigliata sulle fasce – ANALISI TATTICA (Di domenica 4 aprile 2021) Nel derby contro il Torino, la Juve di Pirlo ha manifestato i soliti limiti e i soliti errori. Alex Sandro e Cuadrado esprimono la mancanza di idee della squadra E’ difficile aggiungere qualcosa di nuovo nel commentare le partite della Juve di Pirlo. Vediamo sempre i soliti errori tecnici e tattici, conseguenza di un contesto sempre più alla deriva e con poche certezze. Il gol regalato da Kulusevski è stato identico a quello subito da Correa contro la Lazio: al netto dello svarione dello svedese, è significativa questa azione perché fotografa bene l’estrema staticità della squadra. Kulusevski, dopo appena 7” del secondo tempo, è infatti completamente isolato. I compagni sono fermi e lontani, nessuno si smarca per dargli una soluzione di passaggio. L’ennesimo errore dell’ex Parma è anche conseguenza di una squadra che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) Nel derby contro il Torino, ladi Pirlo ha manifestato i soliti limiti e i soliti errori. Alex Sandro e Cuadrado esprimono la mancanza didella squadra E’ difficile aggiungere qualcosa di nuovo nel commentare le partite delladi Pirlo. Vediamo sempre i soliti errori tecnici e tattici, conseguenza di un contesto sempre più alla deriva e con poche certezze. Il gol regalato da Kulusevski è stato identico a quello subito da Correa contro la Lazio: al netto dello svarione dello svedese, è significativa questa azione perché fotografa bene l’estrema staticità della squadra. Kulusevski, dopo appena 7” del secondo tempo, è infatti completamente isolato. I compagni sono fermi e lontani, nessuno si smarca per dargli una soluzione di passaggio. L’ennesimo errore dell’ex Parma è anche conseguenza di una squadra che ...

