Pasqua a Milano | strade deserte e poca gente in giro

Advertising

Corriere : La Pasqua di chi fa fatica, a Milano lunga coda per un pasto a «Pane Quotidiano» - MediasetTgcom24 : Milano, mascherati da supereroi regalano uova di Pasqua ai bimbi malati #milano - Agenzia_Ansa : Pasqua, a Milano arriva 'la campana di Sant'Ambrogio'. Renzo Piano: 'La bellezza è utile, non è un'idea romantica,… - chiatru : Pranzo Pasquale! Uova ripiene, torta pasqualina, colomba e uovo di cioccolato! ??#pasqua #tortapasqualina… - LetiziaMoratti : Grazie a medici, infermieri, operatori e volontari che stanno lavorando nei centri vaccinali della Lombardia aperti… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua Milano

MilanoToday.it

Piazza Duomo semi deserta , vie del centro anche, strade senza traffico e qualche persona in più nei parchi: si presenta cosìnel giorno della secondain zona rossa , nonostante il sole. Solo nelle principali aree verdi della città si sono visti milanesi passeggiare mentre per il resto sono pochissime le ...Poche persone per strada, piazze semi - deserte e nessun turista ad ammirare i monumenti delle località d'arte. Vietate scampagnate, gite e riunioni di famiglia, per il secondo anno la giornata di ...I carabinieri di Milano nella notte della vigilia di Pasqua, giorno 3 aprile, hanno sanzionato in totale 104 persone per inosservanza delle regole anti Covid. In particolare, secondo quanto ...Pochissime anche le iniziative per celebrare la Pasqua. In Duomo la messa celebrata da monsignor Mario Delpini, poi il tradizionale pranzo presso l'Opera Cardinal Ferrari ...