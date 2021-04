Giordania | principi | complotti e 007

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 4 aprile 2021) Un intrico familiare con accuse internazionali si è acceso nelle ultime ore in, portando fibrillazioni inedite in quella che è considerata un’isola di relativa stabilità nella regione mediorientale. Le forze di sicurezza hanno arrestato una ventina di persone, tra cui il principe Hamzah bin Hussein, fratellastro del re Abdullah, che ora si trova agli arresti domiciliari insieme alla moglie Basmah. Secondo il governo giordano, Hamzah - primogenito della regina Nur, quarta moglie del defunto re Hussein – ha intrattenuto rapporti con “elementi stranieri e oppositori” interni “con l’obiettivo di destabilizzare il governo e la famiglia reale”. Ayman Safadi, vicepremier e ministro degli Esteri, ha dichiarato in una conferenza stampa che le autorità hanno intercettato le comunicazioni tra Hamzah, ex principe ereditario, e le parti straniere. I servizi di sicurezza ...