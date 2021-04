Torino Juventus formazioni ufficiali | Danilo torna in mediana

(Di sabato 3 aprile 2021)– Lain campo dopo la sosta. Subito Derby della Mole tra. Infatti alle 18.00 i bianconeri sfideranno i granata. Pirlo dopo la brutta sconfitta contro il Benevento devere a fare punti, soprattutto per puntare ad un posto in Champions visto che lo scudetto è nelle mani dell’Inter di Antonio Conte., chi gioca Pirlo non avrà a disposizione Buffon, squalificato per un turno per blasfemia, Demiral, positivo al Covid-19, e Bonucci, anch’esso positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone. Esclusi Arthur, Dybala e McKennie dopo la festa nell’abitazione ...

Advertising

ZZiliani : E insomma, poichè - come racconta la #Gazzetta - alla festicciola erano presenti altri giocatori della #Juventus ol… - juventusfc : Inizia a parlare in questo momento Mister @Pirlo_Official! Live su @JuventusTv ?? - juventusfc : ???? @TorinoFC_1906, focus sui nostri prossimi avversari! ?? - GruppoEsperti : #Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti… - Paroladeltifoso : Serie A – Torino-Juventus: le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Juventus

Commenta per primo Tra le fila dellac'è chi conserva dolci ricordi per l'incrocio con il. Dejan Kulusevski è ancora alla ricerca della migliore versione di se stesso, quella ammirata al Parma e capace di trovare il primo ...Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di(fischio d'inizio ore 18).: Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Verdi, Vojvoda; Sanabria, Belotti. Juve : Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, ...Il Milan continua a rallentare nella corsa scudetto contro l'Inter. In caso di vittoria del derby contro il Torino, la Juventus potrebbe accorciare ulteriormente per la sfida secondo posto contro il ...Il dubbio verrà risolto solo più tardi. 11:58 - PIRLO SI AFFIDERÀ AL 4-4-2 - La Juventus si sta preparando in vista del derby di questo pomeriggio. Andrea Pirlo, contro il Torino, si affiderà al 4-4-2 ...